Son dakika haber: BURSA-BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: BURSA-BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR

10.10.2022 08:15
Son dakika haber: BURSA-BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR

Son dakika habere göre BURSA'da, yolda yürürken iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Doğan Sünap(24) karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.

BURSA'da, yolda yürürken iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Doğan Sünap(24) karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yardıma gelen 2 arkadaşının Sünap'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı hafif ticari aracın yakıtının hastaneye 100 metre kala bitmesi nedeniyle yolda kalan yaralının yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi istikametine yürüyen Doğan Sünap iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Sünap'ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan genç arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 arkadaşı, Doğan Sünap'ı hafif ticari araca bindirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek istedi. Ancak hastaneye 100 metre mesafede aracın yakıtının bitmesi üzerine yaralı Sünap ile 2 arkadaşı yolda kaldı. Yolda kalan gençlerin yardım istemesi üzerine hastanede bulunan sağlık ekibi kısa sürede yardıma geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sünap Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan Sünap'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişinin bir anda kendisine saldırdığını ve saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR Son dakika haberleri... BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR Bursa haberi | Bursa'da bir kişi bıçakla yaralandı Bursa haberi | Bursa'da bir kişi bıçakla yaralandı
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BURSA-BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:22 Gram altın yeni haftaya büyük düşüşle başladı! 1005 liraya alıcı buluyor
09:04 Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
09:01 Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor
09:04 Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi
08:55 Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 09:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: BURSA-BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement