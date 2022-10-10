Son dakika haber: BURSA-BIÇAKLANAN ARKADAŞLARINI TAŞIDIKLARI ARAÇ, HASTANEYE 100 METRE KALA YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDILAR

BURSA'da, yolda yürürken iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Doğan Sünap(24) karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yardıma gelen 2 arkadaşının Sünap'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı hafif ticari aracın yakıtının hastaneye 100 metre kala bitmesi nedeniyle yolda kalan yaralının yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi istikametine yürüyen Doğan Sünap iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Sünap'ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan genç arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 arkadaşı, Doğan Sünap'ı hafif ticari araca bindirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek istedi. Ancak hastaneye 100 metre mesafede aracın yakıtının bitmesi üzerine yaralı Sünap ile 2 arkadaşı yolda kaldı. Yolda kalan gençlerin yardım istemesi üzerine hastanede bulunan sağlık ekibi kısa sürede yardıma geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sünap Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan Sünap'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişinin bir anda kendisine saldırdığını ve saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)