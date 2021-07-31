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Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi

31.07.2021 23:34
Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi, System.String[]

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, 7 araç ve 21 personel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, 7 araç ve 21 personel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İtfaiye Daire Başkanlığı ve BUSKİ ekipleri hazırlandı.

Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 21 personel, 7 araç ile yola çıktı.

İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, orman yangınlarının ivedilikle söndürülmesi için Bursa ekibinin de görev başında olacağını belirterek, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi - Son Dakika


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