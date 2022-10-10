Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Uşun'un vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajandı, "Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı'mız Murat Uşun'un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Vefatı ile derinden üzüldüğümüz çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kalp Krizi, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yasa boğan ölüm - Son Dakika

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