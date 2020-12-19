Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer
19.12.2020 12:17
Son dakika spor haberi: Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, İranlı milli sporcu Amir Ghafour'u kadrosuna kattı.
Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, İranlı milli sporcu Amir Ghafour'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa temsilcisi, geçen sezon İtalya'nın Cucine Lebe Civitanova takımında oynayan 29 yaşındaki Ghafour ile anlaşma sağladı.
İranlı milli voleybolcu, 2013'teki Asya Şampiyonası'nda turnuvanın "En İyi Smaçör"ü seçildi. Ayrıca "Asya'nın en iyi servis atan ismi" unvanını alan Ghafour, 2019'da İtalya takımı Cucine Lebe Civitanova ile dünya şampiyonluğu ve İtalya şampiyonluğu yaşadı.
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