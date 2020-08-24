Son dakika haber! BURSA Cinayet sanığı Kızım ile ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla patronunu öldürdüm-ARŞİV - Son Dakika

Son dakika haber! BURSA Cinayet sanığı Kızım ile ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla patronunu öldürdüm-ARŞİV

Son dakika haberlerine göre Cinayet sanığı: Kızım ile ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla patronunu öldürdümBURSA'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ın (39) öldürülmesine ilişkin Sezgin Özfındukkıran (50), Yiğit Kaysuk (25) ile tutuksuz sanık Ahmet G.?nin (52) yargılanmasına başlandı.

Cinayet sanığı: Kızım ile ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla patronunu öldürdüm

BURSA'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ın (39) öldürülmesine ilişkin Sezgin Özfındukkıran (50), Yiğit Kaysuk (25) ile tutuksuz sanık Ahmet G.?nin (52) yargılanmasına başlandı. Sezgin Özfındukkıran savunmasında, "Olay günü, kızımın ilişki yaşadığını öğrendiğim kişinin çalıştığı tekel bayisinin yakınındaki çalılık alana tüfek sakladım. Daha sonra tüfeği alarak, gittiğim bayide kızım ile ilişkisi olan çalışanın yerine yanlışlıkla onun patronunu öldürdüğümü anladım. Ben kızıma tecavüz edildiğini düşünmüştüm. Rıza dahilin de ilişkisi olduğunu bilseydim bu işe kalkışmazdım, çok pişmanım" dedi.

Olay, 13 Haziran'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç, Sezgin Özfındukkıran tarafından iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonla Sezgin Özfındukkıran yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda, olay sırasında Özfındukkıran'ın yanında olduğu belirlenen Yiğit Kaysuk ve Ahmet G. (52) de yakalandı. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sezgin Özfındukkıran ile Yiğit Kaysuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ahmet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu Sezgin Özfındukkıran ve Yiğit Kaysuk Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlanırken, duruşmada tutuksuz sanık Ahmet G. ile taraf avukatları hazır bulundu.

'KIZIMIN RIZASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Tutuklu sanıklar hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, tutuksuz Ahmet G. hakkında 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl hapis cezası istendiği davada Sezgin Özfındukkıran, "Olay günü, kızımın ilişki yaşadığını öğrendiğim kişinin çalıştığı tekel bayisinin yakınındaki çalılık alana tüfek sakladım. Daha sonra tüfeği alarak, gittiğim bayide kızım ile ilişkisi olan çalışanın yerine yanlışlıkla onun patronunu öldürdüğümü anladım. Ben kızıma tecavüz edildiğini düşünmüştüm. Rıza dahilin de ilişkisi olduğunu bilseydim bu işe kalkışmazdım, çok pişmanım" dedi.

'ADAMI VURACAĞINI BİLMİYORDUM, BİLSEM GÖTÜRMEZDİM'

Yiğit Kaysuk da olay günü evinde alkol aldığı sırada Sezgin'in kendisine Görükle'ye gezmeye gitmeyi teklif ettiğini, giderken Ahmet G'yi de aldıklarını anlattı. Ehliyeti olmadığı için arabayı yarı yola kadar kendisinin, sonrasında Ahmet G.?nin kullandığını dile getiren sanık Yiğit Kaysuk, "Olayın yaşandığı tekel bayisine gittik. Araçtan ilk inen bendim. Bira almaya gitmiştim. Döndüğümde Sezgin arabada değildi. Sezgin'in tüfeğini görmedim. Adam vuracağından haberim yoktu. Bilsem kesinlikle götürmezdim. Orada keşif yaptığıma dair iddiayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM GİTMEZDİM'

Araca döndükten sonra 15- 20 dk Sezgin'i beklediklerini, gelmeyince olay yerinden ayrıldıklarını aktaran sanık Kaysuk, "Böyle bir olay olacağını bilsem gitmezdim, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Ahmet G. de olay günü evinde istirahat ettiği sırada Yiğit Kaysuk'un kendisini arayıp davet ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rahatsız olduğumu, gelemeyeceğimi söyledim ancak kapıma gelmiş. Aracına bindim, nereye gittiğimizi sordum. 'Geziyoruz ağabey' dedi. Görükle'ye gelince Yiğit bana 'Arabayı kullanabilir misin?? dedi, ben de 'Tamam' dedim. 'Tekel bayisinin orada durabilir misin?? dediler, durdum. Yiğit ve Sezgin alkol almak için araçtan birlikte inip tekrar döndüler. Kısa bir süre sonra başka bir yerde durduk. İkisi alkol aldılar. Yiğit bana, 'Ağabey bekler misin?' dedi. Aradan 10 dakika geçti Yiğit geldi. Sezgin'i sordum bıraktığını söyledi. Yiğit gelir gelmez hareket ettik."

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasına ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Son dakika haber! BURSA Cinayet sanığı Kızım ile ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla patronunu öldürdüm-ARŞİV

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 19:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BURSA Cinayet sanığı Kızım ile ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla patronunu öldürdüm-ARŞİV - Son Dakika
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