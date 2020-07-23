Son dakika haber | Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika güncel haberi: Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı BURSA'nın Gemlik ilçesinde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı.
Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
BURSA'nın Gemlik ilçesinde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı.
Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 22.00 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Karsak mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine yolda yürüyen bir grup vatandaşı durdurdu. Yapılan sorgulamada Afganistan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen 17 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Tercüman eşliğinde ifadeleri alınacak 17 kişinin, daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 03:03 Kaynak: DHA
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