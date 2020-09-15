Son dakika haber! Bursa'da 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücülere 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücülere 20 yıl hapis cezası

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul Bursa Otobanı'ndaki otobüs kazasında 2 öğrencinin ölümü 16'sının da yaralanmasına sebep olan sürücülere toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

Son dakika haber! Bursa'da 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücülere 20 yıl hapis cezası, System.String[]

İstanbul Bursa Otobanı'ndaki otobüs kazasında 2 öğrencinin ölümü 16'sının da yaralanmasına sebep olan sürücülere toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Diyarbakır'dan Bursa'ya geziye gelen bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine, emniyet şeridinde duran otobüslerden inenlere aracıyla çarparak 2 öğrencinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Sedrettin Eroy (39), ile diğer otobüs sürücüleri Kaan Selvi ve Hakan Taşpınar'ın yargılanmaları karar bağlandı. Sürücülere toplamda 20 yıl cezası verildi.

Kaza, 2017 yılı Temmuz ayında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi- Gemlik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan hava yoluyla İstanbul'a oradan da 3 otobüsle Bursa'ya geziye gelen, içinde yaşları 13 ile 15 arasında değişen kız öğrencileri taşıyan 3 otobüs, bir öğrencinin midesinin bulanması nedeniyle Karsak gişeleri yakınlarında durdu. Kaan Selvi yönetimindeki 34 ZN 5236 plakalı otobüste rahatsızlanan öğrenci indi. Diğer öğrenciler de otobüsten indiği sırada, aynı yönde giden Sedrettin Ersoy yönetimindeki 16 JDL 86 plakalı hafif ticari araç, öğrencilerin arasına daldı. Kazada, öğrenciler Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) yaşamlarını yitirdi. 1'i öğretmen, 16 kişi de yaralandı. Kazadan sonra Sedrettin Eroy tutuklanarak cezaevine konulurken, otobüs sürücüleri serbest bırakıldı.

2018 yılının Ocak ayında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadrettin Eroy ile otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanma sürecinde yaklaşık 9 ay tutuklu bulunan Sedrettin Ersoy tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Geçtiğimiz hafta dava karara bağlandı. Duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sedrettin Ersoy ile diğer tutuksuz sürücüler Hakan Taşpınar ile Kaan Selvi ve taraf avukatları karar duruşmasında hazır bulundu.

Sadrettin Ersoy, mahkemede, "Aracımda ailemle beraber İstanbul'dan Bursa'ya geliyordum. Bursa istikametine doğru 100 kilometre hızım vardı. Hava karanlıktı. Kazanın olduğu yerde ışıklandırma yoktu. Yanımda babam vardı. Önümde giden otobüslerin hareketli olup olmadığını babama sordum. Babam da 'Gidiyorlar' dedi. Ancak biraz daha yaklaştığımda dörtlülerin yanar vaziyette olduğunu 20 metre kala fark ettim. Frene bastım. Başka bir araç sıkıştırınca büyük bir kazaya sebep veririm düşüncesiyle emniyet şeridine doğru direksiyonu kırdım. Önce bariyerlere, sonra da otobüse çarpmışım. Hava yastıkları açılınca görüş alanım kapandı. Arabada babam, eşim, oğlum ve amcam vardı. Onları öldü zannettim. Hemen emniyet kemerlerini açtım. Aşağıya indiğimde kalabalığı görünce şoke oldum. Otobüslerin yolda gerekli güvenlik önlemlerini almadıklarını gördüm" savunmasını tekrarladı. Hakan Taşpınar ile Kaan Selvi üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan tutuksuz sanıklardan ticari araç sürücüsü Sedrettin Eroy hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yeniden tutuklanan Ersoy cezaevine gönderildi. Heyet, raporda tali kusurlu bulunan diğer tutuksuz sanıklar otobüs sürücüleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında da aynı suçtan 5'er yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Tutuksuz sanıklar hakkında verilen hapis cezalarıi Yargıtay tarafından onanması halinde, iki sanığın cezaevine girecekleri öğrenildi. - BURSA

İstanbul, Otobüs, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bursa'da 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücülere 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

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