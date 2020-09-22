Son dakika haber: Bursa'da 20 bin konut kentsel dönüşümle 2024'e kadar yenilenecek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa genelinde 70 bin riskli bağımsız birimin bulunduğunu belirterek, şu anda devam eden projelerde 20 bin bağımsız birimin kentsel dönüşümünün sürdüğünü bildirdi.

Aktaş, basın toplantısında, Bursa'da hayata geçirdikleri projeleri ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Türk tarihinin ve geçmişin izlerini taşıyan dokusunu kaybetmeden hızlı bir dönüşüm yaşayan Bursa'da tarihe ve yeşile dönüşümün başladığını ifade eden Aktaş, Bursa'nın, Marmara Bölgesi'nde gerek fay hatlarına yakınlığı gerekse zemin durumu sebebiyle en ciddi risklerin bulunduğu şehirler arasında yer aldığını söyledi.

Aktaş, gelecek 20-30 yılda Bursa'da ciddi bir depremin beklendiğini anımsatarak, depreme karşı önlem alınması gerektiğini, bu kapsamda, Bursa ile tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan kentsel dönüşüm ve şehir planlama çalışmalarının çözüm olarak karşılarına çıktığını vurguladı.

Bu çerçevede yatay mimari, engelsiz yaşam, sosyal donatı ve teknik altyapı, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi tasarım kriterleri de dikkate alınarak Bursa Merkez Planlama Bölgesi Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlandığını dile getiren Aktaş, 17 ilçenin tamamında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kentsel dönüşümde dikkat ettikleri hususları aktaran Aktaş, bunlardan bazılarının; kompakt yerleşme ve yoğunluk, yerleşme düzeni ve konut çeşitliliği, kamusal açık alan tasarımı, ulaşım ve erişilebilirlik, altyapı, teknoloji, sosyal yapı ve yaşanabilirlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oluşturma, yönetişim ve yeşil alan gibi kriterler olduğunu bildirdi.

Aktaş, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin tarihi siluetini bozan yapılardan temizlenmeye başlandığını söyledi.

İlk kazmanın bir ay önce vurulduğunu hatırlatan Aktaş, 13 han, bedesten ve 21 caminin bulunduğu bölgedeki dönüşüme ilişkin şunları aktardı:

"Hanlar Bölgesi eski kimliğine kavuşturularak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. Böylelikle proje Bursa'nın tarihi ve kültürel turizmden hak ettiği payı almasının önünü açacaktır. Projenin 2022 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Bu projeyle Hanlar Bölgesini gece gündüz yaşayan, tarih kokan kimliğinin gün yüzüne çıktığı, akıllı şehircilik uygulamalarıyla konforlu ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. Hanlar Bölgesi sadece günlük ihtiyaçların karşılandığı bir bölge olmaktan çıkarak tarih ve kültür şehri Bursa kimliğinin gün yüzüne çıkmasında etkili bir rol oynayacak."

Aktaş, Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, "Şu anda 1,8 milyon turist ağırlıyoruz. Hanlar Bölgesi dönüşümü ve yürüttüğümüz diğer projeler sayesinde yenilenen ve yeşillenen Bursa'nın 2024'te 5 milyon turist ağırlamasını hedefliyoruz." dedi.

"Şu anda 20 bin riskli konut dönüştürüyoruz"

Kentte devam eden kentsel dönüşüm projesi sayısının 8 olduğunu kaydeden Aktaş, her yıl yaklaşık 70 bin göç alan kentin kaliteli yapı stoğuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Aktaş, kentte riskli yapıların bir an önce dönüşümü için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Kentte toplam 70 bin riskli bağımsız birim var. Şu anda dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor. Yani şu anda toplam riskli konut stoğunun yüzde 30'unu yeniliyoruz. Bu yapıların 2024'e kadar yenilenmesini hedefliyoruz. Binlerce dönümlük alanlarda süren dönüşümle 100 bine yakın kişinin hayatına dokunuyoruz." diye konuştu.