Son dakika haber: Bursa'da 20 kilo metamfetamine 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: Bursa'da 20 kilo metamfetamine 2 tutuklama

01.07.2022 11:47
Son dakika haber: Bursa'da 20 kilo metamfetamine 2 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

BURSA'da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceki gün düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Üst ve araç aramalarında 20 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'da 20 kilo metamfetamine 2 tutuklama - Son Dakika

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