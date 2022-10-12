Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı

12.10.2022 07:22

Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.

Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı

BURSA - Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan babanın burnu bile kanamazken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi, Karaman Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Utku Berk K. yönetimindeki 16 BYS plakalı otomobil şerit değiştirirken yanında ilerleyen Nevzat Ş. idaresindeki 16 JVE 86 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce Yakup Emre K. yönetimindeki 16 SDB 33 plakalı araca ardından da kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Babanın burnu bile kanamadı

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilde baba Nevzat Ş.'nin burnu bile kanamazken, yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan aile, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yararılar Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis meydana gelen kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Karaman, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika
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