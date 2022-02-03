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Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

03.02.2022 19:32
Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Musa Öztürk (56), evinde ölü bulundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Musa Öztürk (56), evinde ölü bulundu.

Olay, Akhisar Mahallesi Turhan Sokakta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Musa Öztürk'ten 4 gündür haber alamayan komşuları, eve gitti. Kapıyı çalan komşuları, cevap gelmeyince durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine evin bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıran kırıp eve giren ekipler, Öztürk'ü hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Musa Öztürk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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Musa Öztürk, Akhisar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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