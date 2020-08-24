Son dakika haber... Bursa'da 4 kişinin öldüğü zincirleme kazaya yol açan sürücü tutuklandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Murat Özbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılar taburcu olurken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderilecek.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Osman Murat Özbaş (40) yönetimindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yöne giden Ali Dalçık (42) yönetimindeki 06 N 7569 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 N 7569 plakalı otomobil karşı yöne geçip, Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 6 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara yolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKazada, sürücülerden Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un dün doğum günü olduğu ortaya çıktı.YARALILAR TABURCU EDİLDİSebahattin Cankurt'un otomobilindeki aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş ve yanındaki Saire Özçiftçi (36) yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEKKazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. İşlemleri tamamlanan Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ve beraberindeki Emine Abinik'in cenazeleri memleketleri Çankırı 'ya, İbrahim Cankurt'un cenazesi ise Antalya'ya gönderilecek.TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Osman Murat Özbaş, 'taksirle birden fazla ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.