Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.
İlçede, farklı bölgelerde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kamera kaydı incelemeleri ve saha araştırmaları neticesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İki şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
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