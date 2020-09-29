İlçede, farklı bölgelerde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kamera kaydı incelemeleri ve saha araştırmaları neticesinde gözaltına alındı.

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