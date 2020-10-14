Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis

14.10.2020 14:33
Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis, System.String[]

Bursa'da geçen yıl iki kardeş arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin kardeşi ile oğlunun yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa'da geçen yıl iki kardeş arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin kardeşi ile oğlunun yargılandığı davada karar açıklandı. Davada amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde 9 Mart 2019'da İsmail ve Hasan Bozkurt kardeşler miras meselesi yüzünden kavga etmiş, iki kardeş de silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Hasan Bozkurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından şüpheli hareketlerde bulunan ve elinde barut izine rastlanan İsmail Bozkurt'un oğlu Halit Bozkurt babasıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf edince Halit Bozkurt tutuklanmış, babası ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Halit Bozkurt, meşru müdafaa gerekçesiyle Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Mart ayında yeniden tutuklanmış, daha sonra mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İsmail ve oğlu Halit Bozkurt, maktulün bazı yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık İsmail Bozkurt, Hasan Bozkurt'un kendilerini öldürmeye geldiğini öne sürerek, "Bende 4 tane kurşun var. Kurşunlardan bir tanesi halen kalçamda bulunmaktadır" dedi. Halit Bozkurt ise olayda suçu olmadığını, kendilerinin mağdur taraf olduklarını iddia etti.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında sanık İsmail Bozkurt'un maktule yönelik herhangi bir eylemde bulunmaması nedeniyle, öldürme kastıyla hareket etmediği anlaşılan sanık Halit Bozkurt'un da maktule karşı eyleminin kendisine ve bir başkasına yönelmiş gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan saldırıyı bertaraf etmek zorunluluğuyla hareket ettiğinden beraatını istedi. Maktulün oğlu Erdal Bozkurt ise, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Babamın baskına gitmesi söz konusu değildir. Sanıklar babamın yanına gitmiştir. Mağdur olan taraf biziz. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Suç işlemediklerini dile getiren sanıklar beraatlarını istedi

Ağırlaşmış yaralama suçunu işlediği belirlenen Halit Bozkurt'a 14 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli eyleminin altında işlendiği anlaşıldığından 7 yıla indirilmesine, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak 5 yıl 10 aya indirilmesine, sanık İsmail Bozkurt'un ise beraatına karar verdi. - BURSA

Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis
Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis
Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis
Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis

Hasan Bozkurt, Halit Bozkurt, Karar, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da amcasını öldüren sanığa 5 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

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