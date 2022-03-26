Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI

26.03.2022 10:21

Son dakika haber... BURSA'da aranması olan şüphelilere yönelik yapılan 'Kıskaç-1' operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

BURSA'da aranması olan şüphelilere yönelik yapılan 'Kıskaç-1' operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 'Kıskaç-1' adı verilen operasyonda 'adam öldürmek' suçundan 34 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y, 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.G., 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan D.S., 'yağma' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yargılanan F.B., 'hırsızlık' suçlarından 4'er yıl hapis cezasıyla aranan O.G. ve Ö.T. ile farklı suçlardan aranması bulunan 6 şüphelinin de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI
Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI
Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BURSA'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE 'KISKAÇ-1' OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika
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