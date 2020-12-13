Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın
13.12.2020 17:12
Son dakika haber... BURSA'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı.
BURSA'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak'ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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