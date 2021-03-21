Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa 'da borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından yaralandı.

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Polisten kaçıp köprü demirlerine saplandı, kendisini çeken gazetecilere 'çek çek, ölmedi de hayatta kaldı de' dedi

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı