Bursa'da borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından yaralandı.
Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Bakır Sokak'ta Türker K. (38) ile evinin önüne gelen Rıdvan K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Rıdvan K, yanındaki tabancayla Türker K'ye ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Türker K. 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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