BURSA'DA BABA VE 2 OĞLU PALA VE BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI

BURSA'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Süleymanov ile oğulları Yasin ve Yunus Süleymanov, pala ve bıçakla yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 4'üncü Şahin Sokak'ta meydana geldi. Husumetlilerinin oğlu Yunus 'u evinin önünde bıçakladığını gören Mustafa Süleymanov diğer oğlu Yasin ile birlikte şüphelileri kovaladı. Bir süre sonra yaralı oğlunun yanına dönen Mustafa Süleymanov durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada otomobille olay yerine dönen şüpheliler baba ile oğlu Yasin'e de pala ve bıçaklarla saldırdı. Baba Süleymanov ile oğlu Yasin Süleymanov'u de bıçaklayarak yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis; baba ve 2 oğlunu bıçaklayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.