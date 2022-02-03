Üye Girişi
Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

03.02.2022 22:04

Son dakika haberler... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet U. tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet U. tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet U. emniyetteki ifadesinde, çalışmadığını kaydederek anne ve babasının sürekli tartıştığını iddia etti.

Olay günü de anne ve babasının tartıştığını öne süren zanlı, duruma sinirlendiğini, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladığını, annesinin de evden kaçarak canını kurtardığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Muhammet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde Muhammet U. (33) ile babası Halil U. (65) arasında tartışma çıkmıştı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Halil U. kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı Muhammet U. ise gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement