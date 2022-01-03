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Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında

03.01.2022 10:04

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmana ait bahçe kapısı çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmana ait bahçe kapısı çalındı.

Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'taki binanın demir bahçe kapısı, gündüz saatlerinde motosikletle bölgeye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişiden biri tarafından söküldü.

Kapıyı motosikletin sepetine koyan bu kişiler daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden bina sakinleri, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere durumu bildirdi.

Olay yerine gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda, sokağa gelen 2 kişiden birinin kapıyı sökerek motosikletin sepetine koyması, ardından uzaklaşmaları görülüyor.

Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında

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İnegöl, Bahçe, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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