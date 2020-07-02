Son dakika haber: Bursa'da bir vatandaş oturduğu evi ateşe verdi - Son Dakika

Bursa'da bir vatandaş oturduğu evi ateşe verdi

BURSA - Gemlik Kumla Mahallesi'nde bir kişi oturduğu daireyi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Küçük Kumla Mahallesi 12. durakta meydana gelen olayda henüz nedeni belirlenmeyen bir sebepten dolayı Ç.P. isimli kadın oturduğu daireyi ateşe verdi.

Yangına itfaiye ve bölgede bulunan polis ekipleri anında müdahalede bulunurken, bazı polislerde itfaiye aracının üzerine çıkara, arasözlerden yanan daireye su tutarak yangını kontrol altına aldılar.

Kendi dairesini ateşe veren kadın dumandan etkilenerek 112 acil ambulansı tarafından hastanaye kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın gözaltına alındı. Yangında bina itfaiye asansörlü araçları tarafından boşaltılırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Polis yangın ile alakalı soruşturma başlattı.