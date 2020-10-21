Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir derede meydana gelen balık ölümlerinin nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

İlçedeki Çardaköy Deresi'nde çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı yakından takip ettiğini söyledi.

Aydın, tahliller için ilgili kurumların numune aldığını belirterek, "Sonuçların çıkmasını bekliyoruz." dedi.