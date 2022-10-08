Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı - Son Dakika
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Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

08.10.2022 09:16

Afyon bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kilitli bırakılan kadın kurtarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kilitli bırakılan kadın kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu polise ihbar edildi.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

Polis tarafından telefonla aranan iş yeri sahibi, yakınlardaki bir lokantadan gelerek kilitli kapıyı açtı.

Mehmet Yaşar İ, polise Fatma Ç. ile çay ocağında bir süre oturduktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyip çorba içmeye gittiğini söyledi.

Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Yaşar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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