Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

Bursa'da çay ocağına kilitlenen kadın, 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı

Kaynak: AA

Mehmet Yaşar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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