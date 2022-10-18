Son dakika haber... Bursa'da ceviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bursa'da ceviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı

18.10.2022 14:26
Son dakika haber... Bursa'da ceviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da bir kişinin 2 ton 360 kilogram cevizini aldıktan sonra parasını vermeden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da bir kişinin 2 ton 360 kilogram cevizini aldıktan sonra parasını vermeden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey'de yaşayan ve çiftçilik yapan Y.Ö. (39), ürettiği 2 bin 360 kilogram cevizi 150 bin lira karşılığında bir internet sitesinden satışa çıkardı.

Telefonla Y.Ö'yi arayıp kendisini Eyüp olarak tanıtan G.A. (29) cevizleri almak istediğini söyledi. İkilinin anlaşması üzerine Y.Ö. cevizleri Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde söylenen adrese götürdü.

Şüpheli, cevizlerin bir kısmını kamyonete yükleyen, kalan kısmını ise Yahşibey Mahallesi'ndeki bir depoya indirdi. Daha sonra parayı vermemek için Y.Ö'yü uzun süre oyalayan G.A, Alacahırka Mahallesi'nde ticari taksiye binerek kaçtı.

Cevizlerin, bulunduğu depodan başka bir yere nakledildiğini fark eden Y.Ö'nün ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği belirlenen G.A, gözaltına alındı.

Söz konusu kamyonette ve Altınova Mahallesi'ndeki bir depoda ele geçirilen 88 çuval ceviz, Y.Ö'ye teslim edildi.

YORUMLAR
500
Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi Son dakika haber! Karacabey'de 4 hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı Son dakika haber! Karacabey'de 4 hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı Son dakika haber | Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Barış toprağa verildi Son dakika haber | Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Barış toprağa verildi
Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da ceviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da ceviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement