Son dakika haber: Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobilin içinde yapılan aramada cips paketleri içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için baharatlı cips paketine gizlediği tespit edilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin 2 haftalık teknik takibi sonucu Y.O, S.E, A.K.S ve H.E'nin kente satılmak üzere uyuşturucu getireceğinin tespit edilmesinin ardından fiziki takip başladı. Titiz bir şekilde yürütülen çalışmada şüpheli otomobil takibe alınırken ekipler şüpheli şahısların kaçma ihtimaline karşı kent merkezinde de hazır bekledi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda durdurulan otomobilde bulunan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN PLANINA 'FIRTINA' ENGELİEmniyet otoparkına çekilen otomobilde narkotik köpeği 'Fırtına'nın da desteğiyle arama yapan ekipler cips paketlerine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için baharatlı cips paketinde sakladıkları tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.O, S.E, A.K.S ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.