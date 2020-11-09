Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 11 gözaltı
09.11.2020 10:04
- Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 11 gözaltı DEAŞ Silahlı Terör Örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
- Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 11 gözaltı
BURSA - DEAŞ Silahlı Terör Örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şahıs, ayrıca haklarında terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yurda giriş yasağı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
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