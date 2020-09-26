Son dakika haber! Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muhammet Akif İncel (50) idaresindeki 34 JH 9336 plakalı kamyon, Bursa- Ankara Otoyolu Dereçavuş mevkisinde devrilip bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:39 - Kaynak: AA
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