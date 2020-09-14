Son dakika haber... Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ö'nün (35) Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone ile yapılan çalışmalar sonucu Hint kenevirinin ekili olduğu bölgeyi tespit etti. Şüphelinin arazisinde 85 kök Hint keneviri, evinde de 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

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