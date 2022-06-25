Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı

25.06.2022 09:28
Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı

Son dakika haberi: BURSA'da, eğlence mekanında çalışanlar ile alkollü olduğu belirtilen 3 kişi arasında kavga çıktı.

BURSA'da, eğlence mekanında çalışanlar ile alkollü olduğu belirtilen 3 kişi arasında kavga çıktı. Şüpheliler, mekandan uzaklaşırken, polis çağrıldı. Ekipler geldiği sırada olay yerine geri dönen saldırganlar, mekana pompalı tüfekle ateş açarken, polis memuru Özgür K. (44) ile 5 kişi yaralandı.

Olay, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova yolundaki eğlence mekanında meydana geldi. Gece eğlence mekanına gelen H.C., M.D. ve A.Ç. ile çalışanlar arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşünce mekanın dışına taşan olayda 3 şüpheli, olay yerinden uzaklaşırken, çalışanlar da polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanların ifadesini alan ekipler bölgedeyken, olay yerine geri dönen şüphelilerden H.C., pompalı tüfekle eğlence mekanına doğru ateş açtı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği polis memuru Özgür K. ile eğlence mekanı çalışanlarından Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ve müşterilerden B.U. (35), S.U. (26) ile F.U. (28) yaralandı. H.C., olay yerinden kaçarken, bölgeye takviye polis ve sağlık ekibi istendi. Yaralılar, araçlar ve ambulanslar ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından hastane ve eğlence mekanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Sağlık durumu kritik olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan polis Özgür K. ile diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Olay sonrası polis ekipleri, 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Eğlence mekanına tüfekle ateş açtığı belirtilen H.C.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Ekipler, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı Son dakika haberi... Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı Son dakika haberi | Eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1'i polis 6 yaralı Son dakika haberi | Eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı: 1'i polis 6 yaralı
Kaynak: DHA

kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 09:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement