Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı

BURSA'da, eğlence mekanında çalışanlar ile alkollü olduğu belirtilen 3 kişi arasında kavga çıktı. Şüpheliler, mekandan uzaklaşırken, polis çağrıldı. Ekipler geldiği sırada olay yerine geri dönen saldırganlar, mekana pompalı tüfekle ateş açarken, polis memuru Özgür K. (44) ile 5 kişi yaralandı.

Olay, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova yolundaki eğlence mekanında meydana geldi. Gece eğlence mekanına gelen H.C., M.D. ve A.Ç. ile çalışanlar arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşünce mekanın dışına taşan olayda 3 şüpheli, olay yerinden uzaklaşırken, çalışanlar da polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanların ifadesini alan ekipler bölgedeyken, olay yerine geri dönen şüphelilerden H.C., pompalı tüfekle eğlence mekanına doğru ateş açtı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği polis memuru Özgür K. ile eğlence mekanı çalışanlarından Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ve müşterilerden B.U. (35), S.U. (26) ile F.U. (28) yaralandı. H.C., olay yerinden kaçarken, bölgeye takviye polis ve sağlık ekibi istendi. Yaralılar, araçlar ve ambulanslar ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından hastane ve eğlence mekanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Sağlık durumu kritik olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan polis Özgür K. ile diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Olay sonrası polis ekipleri, 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Eğlence mekanına tüfekle ateş açtığı belirtilen H.C.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Ekipler, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.