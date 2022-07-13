Eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı

13.07.2022 02:01

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eniştesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan kayınbirader yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eniştesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan kayınbirader yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi 5. Derya Sokak'ta Emirhan K. ile eniştesi Mehmet G. (30) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan K, yanında bulunan bıçakla eniştesini yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı 7 ailenin karıştığı hayvan otlatma kavgasında 20 kişi gözaltına alındı 7 ailenin karıştığı hayvan otlatma kavgasında 20 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 02:51:50. #1.13#
SON DAKİKA: Eniştesini bıçakladığı iddia edilen kayınbirader gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement