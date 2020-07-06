Son dakika haber! Bursa'da eşi ve patronunu silahla yaralayan sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle... - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ayrı yaşadığı eşini ve onun patronu olan avukatı silahla yaralayan sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Şükrü B'nin (46), eşi Hatun B. (48) ile avukat Berrin B'yi (50) tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Berrin B, ifadesinde Hatun B'nin, yanında hizmetçilik yaptığını anlatarak, "Hatun, mutfakta yemek hazırladığı sırada Şükrü, mutfak kapısından içeri girip belinden çıkardığı silahla bana 1-1,5 metre mesafeden iki el ateş etti. Hatun önüme geçti, kocası ona da ateş ettikten sonra bana yeniden ateş etti. Öldüğümü sanıp gitmesi için ses çıkarmadım, düştüğüm yerde kaldım. Ölü numarasıyla kurtuldum, şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Eşiyle anlaşamadığını, ondan ayrıldıktan 4 ay sonra Berrin B'nin yanında çalışmaya başladığını belirten Hatun B, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir aydır telefon eden eşim, 'Oraya gelip katliam yapacağım.' diyerek tehdit etti. Olay günü eşim beni aramış, mutfakta iş yaptığım için duymadım. Daha sonra mutfak kapısından girdiğini gördüm. Belinden silahı çıkarıp Berrin Hanım'a doğrultarak baş ve karnına iki el ateş etti. Berrin Hanım'ın vurulmasını engellemek için araya girdim, kafama doğru ateş etti, o sırada refleksle kafamı çevirince, kurşun sıyırdı geçti. Sonra yerde bulunan Berrin Hanım'a 5 el daha ateş etti. Bizi öldürmeye kalkışan eşimden şikayetçiyim."

Şükrü B. ise intihar etmeden önce eşiyle son kez görüşmek istediği için eve gittiğini, mutfak kapısından girdiği sırada avukatın başkasına seslenmesiyle paniğe kapılıp rastgele ateş ettiğini ileri sürdü.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde 14 Nisan'da eşinin çalıştığı eve giden Şükrü B, eşi ve yanında çalıştığı avukat Berrin B'ye tabancayla ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Şükrü B. jandarma ekiplerince yakalanmış, Mudanya Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.