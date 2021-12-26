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Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3)

26.12.2021 17:48
Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3)

Edinilen son dakika haberine göre 'PİŞMAN DEĞİLİM'Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal'ın emniyetteki ifadesinde, "Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin" dediği öğrenildi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal'ın emniyetteki ifadesinde, "Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin" dediği öğrenildi. Rehhal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Esra TÜRKER/BURSA,


Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3)
Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3)
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Mevla, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3) - Son Dakika
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