Üye Girişi
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

21.02.2022 04:26
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haber... Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı.

Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazanın şiddetiyle sürücü kabininin bariyerlere çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu ise yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asım Akyel (44) idaresindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen kamyonun sürücü kabini bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu olarak bulunan N.Ç. (28) ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı N.Ç. 'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Akyel'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza yapan kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan kamyonun kasasında bulunan etler çevreye savruldu.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI: 4 YARALI BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI: 4 YARALI Son dakika haberi | Bursa'da otobüs yoldan çıktı, 36 yolcu ölümden dönerken 4 yolcu hafif yaralandı Son dakika haberi | Bursa'da otobüs yoldan çıktı, 36 yolcu ölümden dönerken 4 yolcu hafif yaralandı

Derbent, Bursa, İznik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
00:38 İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
00:37 Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!
00:21 Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 04:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement