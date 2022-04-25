Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti

25.04.2022 16:00
Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü! Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü! Son Dakika | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (2) Son Dakika | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (2)

Osmangazi, Yangın, Bursa, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:14:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement