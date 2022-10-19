Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, Hacı Bayrakçı, eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakçı'nın (21) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.

Bursa 'da bir evde tesisattan sızan doğal gazdan etkilenen çift ile 2 çocuğu tedaviye alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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