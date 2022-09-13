Son dakika haber... Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

13.09.2022 18:25
Son dakika haber... Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Nusret Aslan (49) yönetimindeki 16 S 6850 plakalı, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Aslan ile işçiler Yusuf Çelik (28), İsa Çelik (55), Berkan Teke (24), İbrahim Cengiz (23), Samet Can (30) ve Şaban Önder (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Çelik, babası İsa Çelik'in sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü Mersin Büyükşehir Toroslar Emekli Evi, Misafirlerini Ağırlamaya Başladı Mersin Büyükşehir Toroslar Emekli Evi, Misafirlerini Ağırlamaya Başladı
Kaynak: DHA

Yenişehir, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
17:03 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Sosyal konut projesinde emekliler ve gençlere yüzde 20'şer pay ayrıldı
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 18:41:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement