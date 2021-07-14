Bursa'da feci kaza: 1 ölü
-Kazada devrilen aracının altında öldü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonete arkadan çarparak devrilen hafif ticari aracın altında kalan sürücüsü feci şekilde can verdi.
Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Can Kıratlıyönetimindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, Trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Fatih Bayramcayönetimindeki 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan şiddetli şekilde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırım üzerine çıkarak devrildi. O sırada camdan fırlayan sürücü Ahmet Can Kıratlı(26), aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, aracı kaldırarak sürücüyü çıkardılar. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, sürücünün ölümünü tespit ettiler.
Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Bursa'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika