Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi. Çift yönlü olarak yaklaşık 4 saattir kapalı olan Bursa- Ankara karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol üzerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.