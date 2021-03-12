Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı
12.03.2021 21:03
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi.
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi. Çift yönlü olarak yaklaşık 4 saattir kapalı olan Bursa- Ankara karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol üzerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.
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