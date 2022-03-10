Son dakika haber... Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

10.03.2022 11:53
Son dakika haber... Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

Son dakika haber: Bursa'da görevli bir hakim çocuk parkında ölü bulundu.

Bursa'da görevli bir hakim çocuk parkında ölü bulundu.

Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bir kadının oyun gruplarında iple asılı olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B'nin (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Son dakika haber... Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

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oyunlar, Bursa, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu - Son Dakika


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