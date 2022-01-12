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Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

12.01.2022 09:11

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da cadde ortasında husumetliler birbirlerine kurşun yağdırdı.

Bursa'da cadde ortasında husumetliler birbirlerine kurşun yağdırdı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetleri olan Gökhan Ş.(37) ve Cemal B. (61) sokak ortasında karşı karşıya geldiler. Şahıslar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş ettiler. Silahlı çatışmada yaralanan olmazken, şahıslar bölgeden hızlıca uzaklaştılar. O sırada çevrede bulunanlar panikle hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araştırma başlattı.

Husumetli 2 tarafın kullandıkları tabancadan çıkan kurşunlar işyerine de isabet etti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Gökhan Ş.(37) ve Cemal B. (61) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde husumetli 2 tarafın birbirlerine ateş açtıkları ve yaralanmadan olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Gökhan Ş.'nın ise Emniyet Müdürlüğü'nde 57 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur-İHA)

Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda
Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda

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Osmangazi, Polis, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'da güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralarda - Son Dakika
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