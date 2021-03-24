Son dakika haber... Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi'nde, Yaşar Ö. (53) idaresindeki 16 KPB 25 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan Ahmet K.İ'ye (11) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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