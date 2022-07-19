Son dakika haber | BURSA'DA HASTANE BAHÇESİNDE YANGIN

BURSA'da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da özel bir hastanenin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: DHA

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