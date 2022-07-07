Tamer Ali S, güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen yüksek sesle telefonla konuşmayı ve çevresindeki hastalar ile yakınlarını rahatsız etmeyi sürdürdü.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bursa'da hastanenin güvenlik görevlilerini darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika

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