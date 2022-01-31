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Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu

31.01.2022 09:26
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu

Son dakika haber... Bursa'da şehrin doğusunda ve batısındaki iki farklı evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da şehrin doğusunda ve batısındaki iki farklı evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Alevlere teslim olan evler söndürüldü ancak geriye enkaz kaldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Atlas Köy ve Gürsü ilçesinde meydana gelen yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı. Yanan evleri gören vatandaşlar itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Gürsu'daki yangını yaklaşık yarım saatte, Atlas Köy'deki yangını ise bir saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yangın mahallinde güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri yanan evleri korkuyla izlerken, yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu

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İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika


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