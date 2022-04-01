Bursa'da ikinci orman yangını - Son Dakika
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Bursa'da ikinci orman yangını

01.04.2022 13:11
Bursa'da ikinci orman yangını

Bursa'da Dağyenice'den sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.

Bursa'da Dağyenice'den sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Birbirine yakın olan iki bölgede aşırı rüzgar sebebiyle sıçrayan kıvılcımların yangının büyümesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Dağyenice Mahallesi'nden sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda da yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevreden gözükürken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

(Abdullah Uğur/İHA)

Bursa'da ikinci orman yangını
Bursa'da ikinci orman yangını

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da ikinci orman yangını - Son Dakika


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