Son dakika: Bursa'da ilçe emniyet müdürü, görevli kadın personelleri ile pasta kesti, karanfil ve çiçek hediye etti - Son Dakika

Bursa'da ilçe emniyet müdürü, görevli kadın personelleri ile pasta kesti, karanfil ve çiçek hediye etti

Bursa'da ilçe emniyet müdürü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görevli kadın personeller için pasta keserek, karanfil ve çiçek hediye etti.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. İlçe Emniyet Müdürü Sadık Elden, makam odasında görevli kadın personelleri misafir etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personeller için pasta kesen Elden, personellere karanfil ve çiçek hediye etti. Elden, polislik mesleğinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, 'Bizim teşkilatımızda olduğu gibi kendi hayatımızda da kadın polis memurlarımız bizlerin baştacıdır. Tüm kadın personellerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, aileleri ile birlikte mutlu bir yaşam temennisinde bulunuyorum.' dedi.