Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim - Son Dakika
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Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim

30.04.2022 09:20
Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim

Son dakika gelişmesine göre Bursa il jandarma komutanlığı tarafından Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Bursa il jandarma komutanlığı tarafından Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

İl jandarma komutanlığı personeli tarafından Uludağ üniversitesinde, 600 güvenlik görevlisine Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde eğitim verildi. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim
Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim
Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim
Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim
Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim

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İl Jandarma Komutanlığı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim - Son Dakika


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