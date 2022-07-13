Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Asa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen K.Y. (78), kırsal Ormankadı Mahallesi'ndeki kahvehanede oturan Cevdet Asa'yı (68) henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bursa'da kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.