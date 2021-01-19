Son dakika haber... Bursa'da kardeşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde, kardeşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Dün Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'taki evlerinde, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşi S.A'yı (19) bıçaklayan F.A'nın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan F.A'nın emniyetteki ifadesinde kardeşiyle neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
F.A. kardeşini bıçakladıktan sonra emniyete giderek polislere elini ayna kestiğini söylemişti. Ardından bayılan F.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi S.A, kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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