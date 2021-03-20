Son dakika haber! Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir karton fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir karton fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki bir karton fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çabalarıyla söndüren yangın fabrikada maddi hasara yol açtı.

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